Napoli-Parma, le probabili formazioni: Conte pensa a Lang e ad un altro cambio

Il Napoli si affaccia a questo impegno infrasettimanale - recupero della 16ª giornata di Serie A - forte di una grande prestazione contro la capolista Inter. Allo Stadio Diego Armando Maradona, mercoledì 14 gennaio alle ore 18:30, arriva il Parma di Carlos Cuesta: si tratta della 14esima squadra in classifica, ma dopo il match con il Verona gli uomini di Antonio Conte staranno ben attenti a non sottovalutare l'avversario.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte studia delle possibili rotazioni nell'ormai collaudato 3-4-2-1 (in panchina ci sarà Cristian Stellini vista l'espulsione del tecnico leccese). È finito di nuovo ai box Meret, dunque tocca ancora a Milinkovic-Savic in porta, nel trio difensivo oltre Rrahmani c'è Beukema che cerca la conferma, a completare Buongiorno in luogo dello squalificato Juan Jesus. In cabina di regia non si tocca Lobotka così come McTominay al suo fianco, sulla corsia destra ecco Di Lorenzo mentre dall'altro lato Gutierrez potrebbe far rifiatare Spinazzola. Sulla trequarti, a supporto della punta Hojlund, potrebbero esserci di nuovo Politano ed Elmas, ma occhio all'opzione Noa Lang (per Beukema) con la catena destra che scala. Proverà a strappare la convocazione David Neres.

Le ultime sul Parma

Carlos Cuesta continua con il 4-3-3, dovendo rinunciare con tutta probabilità a Ndiaye e Lovik, oltre ai lungodegenti Suzuki e Frigan. Tra i pali Corvi, il duo Valenti-Circati a guidare la difesa con Del Prato e Valeri sulle corsie; in mediana pronto Keita coadiuvato da Sorensen e Bernabé. Sugli esterni d'attacco agiranno Ondrejka e Oristanio con Pellegrino a fare da riferimento centrale.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 14 gennaio ore 18:30

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. Allenatore: Cristian Stellini (squalificato Antonio Conte)

Ballottaggi: Beukema-Lang 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, Meret, David Neres (in dubbio), Juan Jesus (squalificato)

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Corvi; Del Prato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. Allenatore: Carlos Cuesta

Ballottaggi: Valenti-Britschgi 55-45%, Estevez-Keita 60-40%, Benedyczak-Ondrejka 60-40%

Indisponibili: Suzuki, Frigan, Ndiaye, Lovik

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli