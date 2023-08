Napoli-Sassuolo 2-0, le pagelle: Di Lorenzo spaziale, Osimhen è un trattore. Kvara la delizia, Raspa bene nonostante il rigore

Il Napoli batte il Sassuolo con le reti di Osimhen e Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Inoperoso per tutto il primo tempo, nel secondo il lavoro diminuisce addirittura. Spetattore aggiunto.

Di Lorenzo 8 - Martella sulla corsia come a Frosinone. Dopo 2’ mette in porta Raspa che è sfortunato col palo. Per tutta la gara è un enigma irrisolto per la difesa del Sassuolo, segna un gol che merita per tutto il lavoro che fa. In ogni gara, sembra più forte di quella precedente. Immenso.

Rrahmani 6 - Laurentie è cliente ostico da affrontare, soprattutto in velocità. Amir tiene bene la posizione e non perde mai la calma.

Juan Jesus 6,5 - Molto concentrato, nel finale del primo tempo è determinante con una scivolata in allungo che evita guai a Meret. (Dal 90' Ostigard sv)

Olivera 6,5 - Tiene la posizione sulla corsia mancina e nel secondo tempo negli spazi serve qualche buon pallone per Osimhen.

Anguissa 7 - La sua fisicità finisce sempre per essere un fattore per le porzioni di campo che riesce a coprire. Va vicino al gol di testa nel primo tempo, nella ripresa alza i giri e si fa vedere con insistenza anche in fase offensiva. Forte davvero Frank.

Lobotka 6,5 - Fa girare come al solito il pallone, provando anche qualche lancio lungo ben riuscito. Non deve strafare, col Napoli che gestisce sempre la gara ed il ritmo della stessa. Dall’83 Simeone sv

Zielinski 7 - Danza e lancia giocando col pallone e deliziando il Maradona. Gioca sempre in profondità e punta la porta con la solita cattiveria quando gli spazi si aprono. Dall’83 Cajuste sv -

Politano 7 - Parte forte il Napoli sulla destra e Matteo spinge senza sosta. È felino nell’inserimento che vale il calcio di rigore azzurro e sforna assista ripetizione per Osimhen con la classica giocata rientrando da sinistra verso il centro. Dal 61’ Kvaratskhelia 7 - Pochi minuti e ricorda alla Serie chi la comanda: assist geniale per Di Lorenzo.

Raspadori 6,5 - Pronti via e fa un gran movimento: sfortunato col destro che si stampa sul palo. Fa giocate di qualità e si sacrifica anche in copertura: con questa mentalità può davvero fare il salto di qualità definitivo. Va dal dischetto emozionato contro la sua ex squadra e manda altissimo, ma la prestazione resta positiva. Dall’83 Elmas sv

Osimhen 7,5 - Victor, sempre Victor. Un pericolo costante per la difesa del Sassuolo, con Osimhen che fa tanto movimento ed è comunque lucido quando si presenta dal dischetto. Prova anche a fare l’uomo assist, aggiungendo sempre nuovi elementi al suo repertorio. Sono già tre i gol in due partite.

Commenta con l'autore