Napoli-Spal 1-1, le pagelle: Meret beffato, Anguissa evita il ko. Impatto Raspadori

Le pagelle di Napoli-Spal

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gollini 6 - Si limita ad un giro palla pulito senza troppa pressione e qualche indicazione alla linea difensiva (dal 45' Meret 5,5 - Spettatore nel secondo tempo, in una gara che si gioca ad una porta, fino a quando Puletto calcia a sorpresa da metà campo una punizione che lo vede lontanissimo dai pali. Si rifà parzialmente nel finale con qualche buona parata)

Zanoli 6,5 - Quando sgasa, non lo prendi. Accelera alla prima vera possibilità, fa il vuoto e serve l'assist a Simeone che sfiora il vantaggio. Copre anche bene la profondità quando lo Spal spinge in transizione in parità numerica (dal 45' Di Lorenzo 6 - Nella ripresa si gioca ad una metà campo e può quindi spingersi costantemente in sovrapposizione, anche perché Raspadori si accentra molto e gli lascia spazio)

Ostigard 6 - Aggressivo, applicato, spesso in anticipo, il suo forte. Non sempre preciso in alcune letture, quando deve scappare all'indietro, ma tutto sommato corre pochi rischi (dal 45' Rrahmani 6 - E' lui a far uscire il pallone giocando con Obaretin, ma senza particolare pressione e quasi sempre in sicurezza)

Juan Jesus 6 - Costretto a diverse accelerazioni perché la Spal trova spesso l'uno-due in profondità, ma tutto sommato conferma di essere già in discrete condizioni ed è sempre applicato. (dal 45' Obaretin 6 - Tiene la linea, non si prende particolari rischi anche perché nella ripresa il Napoli controlla meglio il gioco)

Mario Rui 6,5 - Senza grandissima qualità in mediana, la squadra si affida spesso a lui per uscire dalla prima pressione. Diversi suggerimenti al centro e dai suoi piedi arrivano i primi pericoli in area di rigore. Esce prima del previsto per un problemino da valutare (dal 35' Olivera 6 - Tiene bene difensivamente e nella ripresa può beneficiare di maggiore coralità e viene coinvolto di più offensivamente. Ha un'ottima occasione nel finale ma non inquadra la porta)

Folorunsho 6 - Non è certo il suo forte farsi vedere per la prima costruzione e uscire pulito tecnicamente. Si fa vedere al tiro e conferma che probabilmente il meglio lo esprime in proiezione offensiva nel buttarsi dentro (dal 45' Anguissa 7 - Inizia un po' così, ma il tempo di trovare il ritmo giusto ed inizia a salire in cattedra. E' lui l'autore del gol del pari con un grande inserimento in area)

Demme 6 - Costretto ad osare più del solito per le sue caratteristiche, visto il poco aiuto in costruzione delle due mezzali, ed alterna qualche lancio sugli esterni a delle imbucate ma senza grande qualità (dal 45' Lobotka 6,5 - Altra musica con lui in campo: aggredisce in avanti, fa salire il baricentro di tutta la squadra e aumenta la velocità di trasmissione del pallone. Dall'88' Coli Saco s.v).

Elmas 6 - Non riesce ad accendersi, deve abbassarsi spesso per fare gioco e aiutare Demme, ma l'intesa non è delle migliori e così anche le giocate tecniche. Meglio, anche lui, come Folorunsho, quando può distendersi (dal 45' Zielinski 6,5 - Sicuramente maggiore qualità nel far uscire il pallone ed aprire il gioco. Grande protagonista in occasione del gol con un assist preciso e puntuale per Anguissa)

Politano 6 - Non c'è grande coralità e deve spesso mettersi in proprio, forzando alcune giocate. Ha la prima vera occasione al quarto d'ora, ma non trova la porta, così come sulla mezza girata a fine primo tempo (dal 45' Raspadori 7 - Parte a destra, ma con le sue caratteristiche finisce per accentrarsi spesso e crea comunque fastidio. Si rende protagonista in diverse occasioni ed è tra i più pericolosi)

Simeone 6 - Pochi palloni realmente giocabili, il Napoli arriva raramente dalle sue parti. Si fa trovare da Zanoli nel cuore dell'area di rigore su una delle pochissime situazioni, ma Alfonso gli nega il gol (dal 45' Osimhen 6,5 - Pressa tutti con la sua falcata incredibile e toglie certezze agli avversari che inizianio a sbandare, serve l'assist per Kvara che però manda sulla traversa. Entra in maniera desisiva nell'azione del gol con un velo geniale per Anguissa)

Zedadka 6 - Scolastico, non si prende particolari rischi, poi un buon uno-due imbeccato da Mario Rui e si sciglie provando qualche spunto in più (dal 45' Kvaratskhelia 7 - Traversa alla prima vera occasione, poi si libera del diretto avversario con un numero e serve un assist che Raspa non trasforma. Tante belle giocate - come il filtrante d'esterno per Osimhen - e diversi spunti, è tra i più pericolosi e i compagni si affidano a lui per creare pericoli).