Napoli-Spezia 4-2, le pagelle: Chucky sempre il migliore, segnali da Insigne. Lobotka, che brutto impatto

Ospina 6 - Può ben poco sui due gol dello Spezia. Non corre per il resto particolari rischi e si limita a gestire palla per l'uscita dal basso, per gran parte della gara senza neanche grande pressione.

Hysaj 6 - Torna a destra e disputa una buona partita, in uscitsa dal basso più che nell'accompagnare. Nella ripresa lo Spezia trova qualche varco dal suo lato, ma paga il poco aiuto di Politano che non ha una gara intera nelle gambe.

Manolas 6 - Qualche buona chiusura, anche diverse imprecisioni in uscita quando lo Spezia alza il pressing. Sfortunato sulla deviazione che inganna Ospina e dà coraggio agli ospiti, ma anche sul primo gol si perde l'uomo alle spalle.

Koulibaly 6,5 - Sblocca la gara, addirittura di tacco, mettendo in discesa la gara degli azzurri e spazza subito via la sfiducia dopo le ultime gare e tutte le polemiche e le tensioni degli ultimi giorni. Un paio di sbavature nella ripresa, ma non è il diretto responsabile dei gol incassati.

Mario Rui 6 - Qualche buona combinazioni con Insigne, ma senza incidere particolarmente. Quando il Napoli arretra il baricentro poi commette diverse imprecisioni e qualche fallo di troppo.

Elmas 6,5 - Dopo un periodo molto difficile, prende fiducia una violta avanti nel punteggio ed inizia ad accompagnare l'azione con la sua qualità che è indiscutibile. Arriva sempre a rimorchio ed alla fine è premiato dall'assist di Insigne. Cala vistosamentre alla distanza (dal 68' Lobotka 5 - Non un grande impatto. Ritarda in un paio di occasioni la palla al centro per Osimhen, inconsistente in fase di non possesso si fa infilare spesso e Gattuso nel finale lo alza)

Demme 6,5 - Ci prende gusto dopo Verona e con grande semplicità manda in gol Lozano per il raddoppio. Sfiora il gol con un destro che viene deviato sul palo, nel finale deve correre anche per Lobotka per metterci una pezza sulle imbucate dello Spezia)

Zielinski 6,5 - Da mezzala o sottopunta che pende a sinistra cambia poco: sterza tra le linee e trova un tracciante perfetto mettendo in porta Politano. Continua a fare malissimo, ma poi viene preservato da Gattuso (dal 68' Osimhen sv - In un paio di occasioni è solo in area, ma non viene servito. Entra quando lo Spezia tenta il tutto per tutto ed ha pochissimi palloni giocabili)

Politano 6,5 - Ritrova la titolarità solo perché Lozano viene spostato al centro, ma conferma la vivacità del finale a Verona, puntando l'uomo e inserendosi sempre alle spalle della linea altissima dello Spezia. Premiato da Zielinski, trova il tris con un tocco delizioso. Bravo a portarsi via un avversario tagliando e lasciando spazio per il gol di Elmas Cala alla distanza non giocando 90' da tempo. (dall'87' Di Lorenzo sv)

Lozano 7 - Schierato da centravanti, fa impazzire la linea alta dello Spezia che alla lunga perde fiducia e si allinea male. Capisce le intenzioni di Demme e si ritrova in porta, raddoppiando di prepotenza. Non rinuncia mai alla pressione e viene preservato all'intervallo. Senza di lui lo Spezia ha vita facile e prende campo (dal 45' Mertens 5,5 - Gattuso prova a dargli 45', ma in realtà non è al meglio e col passare dei minuti è sempre meno mobile e probabilmente ancora a causa di fastidi alla caviglia) (dall'87' Bakayoko sv)

Insigne 6,5 - Tante giocate d'alto livello, trovando anche qualche allungo e diversi tagli portandosi dietro il diretto avversario. Bellissima la conduzione di palla e la giocata per mandare in gol Elmas. Lucido fino alla fine, dando grande aiuto a livello difensivo.