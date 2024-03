Napoli-Torino 1-1, le pagelle: Kvara non molla, Zielinski ancora inesistente. Osimhen non graffia, male i cambi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 7 - Miracoloso sulla sassata a botta sicura di Zielinski al 28’. Non può nulla sul gol di Sanabria.

Di Lorenzo 5,5 - Si sovrappone con continuità nel primo tempo, poi va un pochino in riserva e sbaglia troppe cose.

Ostigard 6 - Tanti duelli aerei per lui che su queste situazioni è sempre utile.

Juan Jesus 6 - Si becca un giallo a metà primo tempo, non impeccabile in alcune situazioni.

Mario Rui 6,5 - Soffre la fisicità degli avversari e Juric sfrutta la situazione con continuità giocando palloni alti dalla sua parte. È bravissimo nella giocata che porta al gol di Kvara, col suo piede educatissimo ad ispirare il 77. Dal 79’ Olivera sv.

Anguissa 5,5 - Meno inserimenti, qualche piccola imprecisione che poi alla fine il Napoli finisce per pagare.

Lobotka 6 - Deve fare i conti con la marcatura asfissiante di un Torino che lascia pochi varchi. Dal 92’ Lindstrom sv.

Zielinski 5 - Poco reattivo al 28’ su una situazione ingarbugliata: salvato da Meret. Molto lontano, con la testa, da questa partita e da tutte le ultime giocate nel nuovo anno. Dal 67’ Traore 5,5- Non entra bene in partita.

Politano 6,5 - Parte fortissimo, con una gran giocata in avvio e poi l’assist non sfruttato da Kvara. È l’uomo più vivace nel primo tempo, poi prende una botta ed esce. Dal 69’ Raspadori 5,5 - Non riesce ad impattare sul match.

Kvaratskhelia 7 - Ha una grandissima occasione al 14’, ma spara troppo centrale. Sfiora il gol in tuffo, lo trova al termine di una meravigliosa triangolazione con Mario Rui. Unico a provarci con ogni mezzo.

Osimhen 5,5 - Duello molto fisico con Buongiorno che porta i due a farsi ammonire a vicenda. Non è una serata facile, ma ci prova in tutti i modi ad aprire varchi per i compagni.

Calzona 6 - Il Napoli crea tante occasioni e nel primo tempo esprime anche delle situazioni interessanti. Tardivo il cambio di Zielinski, forse la carta Simeone andava giocata.