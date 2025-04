Napoli-Torino, le probabili formazioni: Conte cambia modulo, c'è Raspa dal 1'

Il Napoli nell'ultimo turno è tornato in testa alla classifica, agganciando l'Inter a quota 71 punti. Ora il destino è di nuovo nelle mani degli uomini di Antonio Conte: vincendo tutte le cinque gare rimanenti, si andrebbe quantomeno allo spareggio con i nerazzurri. Bisogna dunque continuare la striscia di vittorie e alla prossima c'è il Torino di Paolo Vanoli, che arriverà al Maradona per la sfida di domenica ore 20:45. I granata hanno poco da chiedere alla classifica, sono al decimo posto ormai già salvi e senza ambizioni europee. Tuttavia il Toro non ha intenzione di regalare punti a nessuno, non a caso è una delle formazioni più positive del 2025, solo due le sconfitte incassate (entrambe in trasferta).

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte riflette sul passaggio al 4-4-2 dopo le grosse difficoltà incontrate a Monza. Tra i pali pronto Meret, a guidare la difesa ancora Rrahmani e Rafa Marin insieme ai laterali Di Lorenzo e Olivera. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sull'altra corsia; in mezzo Lobotka e Anguissa, favorito su Gilmour. In attacco può tornare il tandem Lukaku-Raspadori, l'alternativa è confermare Spinazzola al posto di Jack e quindi continuare con il 4-3-3. Tra gli indisponibili, Buongiorno tenta il recupero ma ci si muoverà con cautela.

Le ultime sul Torino

Tante assenze per Paolo Vanoli che potrebbe essere costretto a disegnare un modulo inedito, vista l'emergenza soprattutto sulla trequarti. Si pensa al 4-3-1-2 con Milinkovic-Savic in porta, in difesa Walukiewicz (in pole su Pedersen) e Biraghi ai lati con al centro la coppia Maripan-Coco. Mediana composta da Ricci, Linetty e Casadei, più avanzato l'ex Elmas ad agire alle spalle di Sanabria e Adams. Vlasic prova a recuperare, mentre Karamoh insidia Linetty per un possibile 4-2-3-1.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 27 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Anguissa-Gilmour 60-40%, Raspadori-Spinazzola 55-45%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Juan Jesus, David Neres

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Elmas; Sanabria, Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Ballottaggi: Walukiewicz-Pedersen 55-45%, Linetty-Karamoh 55-45%, Sanabria-Vlasic 60-40%

Diffidati: Lazaro

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Ilkhan, Nije, Salama, Lazaro, Gineitis (squalificato)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net