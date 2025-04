Da Torino: Vanoli recupera due titolari per il Napoli, le ultime verso il Maradona

vedi letture

Vanoli ritrova due elementi fondamentali per il suo 4-2-3-1, scrivono i colleghi di Torinogranata.it, sito di riferimento dei tifosi del Toro: "Lazaro e Vlasic. Ieri i due hanno svolto parte dell’allenamento con i compagni e saranno fra i convocati per la gara col Napoli. Non è detto che entrambi domani sera saranno in campo dal 1’ minuto però magari potrebbero giocare almeno uno spezzone di partita. Fra i due è Vlasic quello che potrebbe avere qualche possibilità in più di indossare una maglia da titolare questo perché è da meno tempo che è fermo, ha saltato solo le ultime due partite con Udinese e Como, mentre Lazaro è fuori da dopo la partita con la Lazio del 31 marzo. Chi invece non sarà della partita sono Ilic e Sosa, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Al Maradona non ci sarà Gineitis, squalificato, ma rientrerà Coco che ha scontato il turno di squalifica e c’è appunto la possibilità di avere Vlasic, per il croato tanto dipenderà dall’allenamento di oggi prima della partenza alla volta di Napoli e anche dalla rifinitura di domani mattina. Ma se dovesse esserci allora tornerebbe ad occupare il suo posto alle spalle della punta Adams. Casadei quindi potrebbe tornare a far coppia con Ricci in mezzo al campo, se a Karamoh Vanoli desse un posto nell’11 titolare oppure in caso contrario restare ad agire sulla trequarti. A meno che Vanoli per irrobustire la mediana, vista la forza e la qualità dei giocatori partenopei, non decida di schierare Casadei, Ricci e Linetty. In questo caso alle spalle di Adams agirebbero Vlasic e Elmas. In difesa invece a destra Walukiewicz ha qualche possibilità in più rispetto a Pedersen di essere schierato dal 1’".