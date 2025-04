Torino, Vanoli: "Arbitri del campionato? Guardo solo la prossima gara che è contro il Napoli"

vedi letture

E' soddisfatto il tecnico del Torino Paolo Vanoli dopo il successo dei suoi contro l'Udinese nel recupero della 33ª giornata di Serie A. Queste le parole dell'allenatore a Sky Sport: "Ho sempre detto che siamo un gruppo: oggi ha segnato un ragazzo giovane, ha esordito un altro, sicuramente dobbiamo migliorare tante cose ma lo sappiamo".

Il Torino ora sarà arbitro del campionato con le sfide contro Napoli e Inter.

"Non guardo questo, io guardo solo la prossima partita che è contro il Napoli. Sappiamo cosa si stanno giocando loro ma anche dove vogliamo arrivare noi. Loro sono forti e lo hanno dimostrato e l'ambiente sarà caldo, ma è bello misurarsi con queste sfide così perché solo così puoi crescere. Andremo lì a testa bassa e faremo il massimo per cercare di portare via punti".

Zapata assenza digerita? Il Torino ha segnato 7 gol in più della scorsa stagione…

"Abbiamo avuto un attimo di assestamento con l'assenza di Duvan, da tutti i punti di vista. E' un grande giocatore ma anche un leader nello spoglitoio e la sua assenza l'abbiamo pagata, abbiamo avuto un periodo in cui eravamo senza punto di riferimento dentro e fuori dal campo e per questo abbiamo dovuto cambiare. Ho detto che dovevamo alzare il baricentro, mettendoci a 4 e cercando i gol dei centrocampisti. E' successo a Udine all'andata, lì siamo cresciuti di mentalità. Magari non siamo sempre stati belli ma ci siamo adeguati alla sofferenza. Certamente si può e si deve fare meglio, ma anche oggi eravamo in emergenza totale senza Duvan, Lazaro e Vlasic. Faccio i complimenti ai giovani che sono entrati benissimo, ma questo è lo spirito che ci ha contraddistinto nel girone di ritorno".