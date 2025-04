Conte molto credente: sabato niente conferenza per i funerali del Papa

Sabato a Castel Volturno non andrà in scena la classica conferenza di presentazione di Conte della partita di campionato, in programma domenica alle 20.45 al Maradona contro il Torino. Lo ha annunciato ieri il Napoli attraverso un breve comunicato.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il Vaticano ha confermato che la funzione si terrà sabato in Piazza San Pietro a partire dalle 10 - a Roma sono attese circa duecentomila persone e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo - e così il club azzurro e il tecnico, cattolico e profondamente credente, hanno ritenuto opportuno osservare un rispettoso silenzio. Tra l’altro, qualche anno fa, Conte fu anche ricevuto in udienza da Papa Francesco insieme con la sua famiglia.