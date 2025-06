Ufficiale Natan non è più un giocatore del Napoli! Il Betis lo riscatta, c'è l'annuncio

L'abbiamo visto un solo anno in azzurro, quello disastroso tra i due Scudetti, e non lo vedremo più. Natan, difensore che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Real Betis, a Siviglia ha convinto e si è guadagnato il riscatto (che era fissato a circa 8 milioni). La notizia è ufficiale e arriva direttamente dal sito ufficiale del club azzurro:

"La SSC Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore Natan Bernardo de Souza. A Natan va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva".