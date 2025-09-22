Pallone d'Oro, McTominay finisce 18°! Meglio di Lautaro e Dumfries: la classifica
Stasera a Parigi il mondo del calcio si ferma per l'evento più atteso dell'anno: l'assegnazione del Pallone d'Oro. Al Theatre du Chatelet, verrà svelato il nome del calciatore che succederà al vincitore uscente, lo spagnolo Rodri del Manchester City. Tra i 30 finalisti selezionati da France Football, c'è un nome che farà battere forte il cuore dei tifosi azzurri: Scott McTominay.
Pian piano si stanno svelando i vari posti ed è arrivato anche il momento del centrocampista azzurro: McTominay si è qualificato al diciottesimo posto. Meglio di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell'Inter, terminati rispettivamente ventesimo e venticinquesimo. Di seguito la classifica parziale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martinez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise
