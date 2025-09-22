Pallone d'Oro, McTominay finisce 18°! Meglio di Lautaro e Dumfries: la classifica

Stasera a Parigi il mondo del calcio si ferma per l'evento più atteso dell'anno: l'assegnazione del Pallone d'Oro. Al Theatre du Chatelet, verrà svelato il nome del calciatore che succederà al vincitore uscente, lo spagnolo Rodri del Manchester City. Tra i 30 finalisti selezionati da France Football, c'è un nome che farà battere forte il cuore dei tifosi azzurri: Scott McTominay.

Pian piano si stanno svelando i vari posti ed è arrivato anche il momento del centrocampista azzurro: McTominay si è qualificato al diciottesimo posto. Meglio di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell'Inter, terminati rispettivamente ventesimo e venticinquesimo. Di seguito la classifica parziale.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martinez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise