Tuttonapoli Parma-Napoli, le probabili formazioni: due rientri per Conte nell'undici titolare

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Parma-Napoli, 32ª giornata al Tardini: Conte cerca la sesta vittoria consecutiva per mettere pressione all'Inter. I crociati inseguono la salvezza

Il Napoli si è ripreso il secondo posto dopo mesi di inseguimento e ora, fino a quando sarà possibile, proverà a mettere pressione alla capolista Inter. Entrambe impegnate domenica, giocheranno rispettivamente alle 15:00 e alle 20:45, con gli azzurri che potrebbero portarsi a -4 dalla vetta prima del match che i nerazzurri giocheranno a Como. Una partita che vale molto: battere il Parma al Tardini significherebbe per Antonio Conte tenere viva la fiammella della rimonta almeno per qualche ora, sperando in un passo falso di Chivu. Per la squadra di Carlos Cuesta, invece, la gara rappresenta l'opportunità di chiudere virtualmente il discorso salvezza e di guadagnarsi finale di stagione tranquillo.

Come arriva il Napoli: cinque vittorie consecutive e la striscia che alimenta un sogno

Il Napoli è reduce dall'1-0 sul Milan con cui si è ripreso il secondo posto in classifica. I cinque successi consecutivi hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di portarsi a sette punti dalla vetta della classifica, solo una volta in questa gestione ha ottenuto più vittorie di fila in campionato: sette tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Sullo sfondo resta il caso Lukaku che continua a tenere banco: Big Rom sta proseguendo il suo percorso di allenamenti individuali in Belgio seguito da un preparatore atletico personale. L'attaccante ha fatto intendere che tornerà a Napoli dopo questa gara, ma il club potrebbe decidere di sanzionarlo con una multa ed anche di metterlo ai margini della rosa al rientro.

Come arriva il Parma: il pari con la Lazio e la voglia di salvezza matematica al Tardini

Il Parma ha pareggiato 1-1 con la Lazio nell'ultimo turno, tornando a raccogliere punti dopo due sconfitte consecutive. Il tecnico Cuesta, soddisfatto della prestazione dei suoi, ha dichiarato che la squadra è stata compatta e solida in ambo le fasi, aggiungendo che domenica contro il Napoli si aspetta una partita importante. Con soli 22 gol segnati in 31 partite, la scarsità di soluzioni offensive è evidente e per di più sarà assente Mateo Pellegrino, squalificato, contro una delle migliori difese del torneo. I ducali cercano di aggrapparsi al fattore Tardini: equilibrio perfetto nelle ultime sei gare in casa tra Parma e Napoli in Serie A, con due vittorie per parte e due pareggi, di cui uno incredibile nella 37ª giornata del 2024/25 con gli azzurri fermati nella volata scudetto. Intanto, sono 35 i punti in classifica: la salvezza aritmetica è ad un passo.

Le ultime sul Napoli: torna Hojlund, si riprende il posto Politano

Antonio Conte ritrova il suo centravanti che era assente nella gara contro il Milan per via di un virus influenzale. Il modulo rimane il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic sempre leggermente favorito su Meret per difendere i pali, così come va verso la conferma il pacchetto arretrato composto da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera; insegue Beukema. Sulla fascia destra di centrocampo si riprende il posto Politano, match winner del Maradona da subentrato, dall'altro lato è ballottaggio Spinazzola-Gutierrez; fiducia poi ai Fab Four, dunque Lobotka e Anguissa in mediana con De Bruyne e McTominay. più avanti sulla trequarti. Riecco Hojlund a fare da riferimento in attacco.

Le ultime sul Parma: Pellegrino squalificato, recupera Almqvist

Cuesta non potrà contare sul suo miglior marcatore, Pellegrino, che è squalificato; recupera invece Almqvist che ha ripreso gli allenamenti in gruppo. Dunque, 3-5-2 con Suzuki in porta, trio difensivo formato da Delprato, Circati e Valenti. A centrocampo sono certi del posto Keita e Bernabè, si giocano la terza maglia Sorensen e Nicolussi-Caviglia, quest'ultimo il favorito; sulle corsie esterne spazio a Britschgi e Valeri. Ipotesi attacco leggero con Strefezza e Ondrejka a sostituire il bomber argentino, l'alternativa è Elphege che non ha mai esordito dal 1'.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%

Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Lukaku

PARMA (3-5-2) probabile formazione: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi-Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Ondrejka. Allenatore: Carlos Cuesta

Ballottaggi: Nicolussi-Sorensen 55-45%, Ondrejka-Elphege 55-45%

Indisponibili: Frigan, Cremaschi, Troilo, Pellegrino (squalificato)

Le statistiche chiave:

Napoli: 65 punti in 31 partite, 47 gol fatti e 30 subiti, 5 vittorie consecutive e 2 clean sheet di fila

Parma: 35 punti in 31 partite, 8 vittorie complessive, 22 gol fatti e 39 subiti, senza vittoria da 5 partite

Quote bookmakers: Vittoria Napoli 1.60 - Pareggio 4.00 - Vittoria Parma 6.00

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