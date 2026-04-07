Lukaku, Manna duro: "Non ha voluto confronto! Gruppo prima di tutto, avrà conseguenze"

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Il ds del Napoli si esprime in maniera dura nei confronti di Romelu Lukaku: non ha parlato con il club e il suo comportamento avrà ripercussioni

Il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di Dazn a margine del pre-partita di Napoli-Milan, tra i vari temi ha parlato anche del caso Romelu Lukaku esprimendosi in maniera dura e netta. Di seguito le sue dichiarazioni.

Caso Lukaku, qual è la situazione e quando tornerà a Napoli?

"Romelu doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento e con i suoi dottori e con i suoi fisioterapisti ha preferito non andare per allenarsi in Belgio. È rimasto lì ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Nessuno gli avrebbe proibito di allenarsi con i suoi fisioterapisti anche perché è previsto dall'accordo collettivo. Noi avremmo voluto confrontarci e parlarne con lui a Napoli, non è avvenuto e non siamo contenti. Però il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto. Ora è superfluo parlare di questo. Romelu penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze. Ma ora pensiamo ad altro, abbiamo giocatori importanti, oggi gioca Giovane e avanti così".