Gilmour, che tegola! L'infortunio al ginocchio gli costa il Mondiale
Bruttissima tegola per Billy Gilmour. Il centrocampista del Napoli è in viaggio con la sua nazionale, la Scozia, per disputare le amichevoli internazionali pre-Mondiali: nella sfida di oggi contro Curaçao, ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio. Il commissario tecnico Steve Clark ha subito temuto il peggio: "Sono preoccupato al 100%. Si è fatto male nel placcaggio e poi ha preso la decisione di uscire, il che dimostra che sapeva benissimo che non era la cosa giusta da fare. Non ci resta che aspettare e vedere, non ha senso fare ipotesi o pensare al peggio, aspettiamo di sentire cosa dicono i medici."
Alla fine è arrivata la conferma, la notizia più brutta, che nessuno avrebbe voluto ricevere: Billy Gilmour salterà i Mondiali 2026. Di seguito la nota della federazione scozzese: "Ci dispiace annunciare che l'infortunio al ginocchio subito da Billy Gilmour nella vittoria di oggi contro Curaçao lo escluderà dalla partecipazione alla Fifa World Cup. Siamo tutti con te, Billy".
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