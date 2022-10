Raspadori a Sky: "Vogliamo dare continuità di risultati. Contenti del ritorno di Osimhen"

Alla vigilia della sfida di Champions contro l'Ajax, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Quello che vogliamo è dimostrare che affrontiamo ogni sfida allo stesso modo, con la stessa voglia di esprimersi in campo. E’ quello che vogliamo fare e per quello che ogni giorno lavoriamo e ci mettiamo alla prova anche in allenamento. Vogliamo dare continuità di risultati, come stiamo facendo”.

Torna Osimhen, come si gestisce la sua presenza in un reparto con tanti giocatori validi? “Siamo molto contenti del rientro di Victor, più siamo e meglio è. Ci sono tante partite, ogni tre giorni si gioca, ci sono tante occasioni per scendere in campo. Sicuramente è un grande valore aggiunto. Penso che essere in tanti di porti ad alzare il livello di ognuno di no, per mettersi a disposizione della squadra nei migliori dei modi”.

Come è cambiata la vostra prospettiva? “Penso che non sia cambiato niente, dobbiamo continuare con questa mentalità e questa voglia di sacrificarci. Il sacrificarsi l’uno per l’altro ci sta facendo ottenere questi ottimi risultati. Tutto passa attraverso il lavoro e il recupero, alle volte giocando così spesso conta di più il recupero. Vogliamo affrontare ogni allenamento e ogni partita con questa mentalità e non pensare di essere arrivati al nostro massimo ma di poter migliorare ancora”.

Come si approccia ad una partita come quella di domani? “Dobbiamo cercare di avere lo stesso approccio che abbiamo avuto ad Amsterdam. Sicuramente sarà una partita molto intensa, ma lo è stato anche là, poi gli episodi sono stati dalla nostra. Anche domani dovremo fare questo, dovremo andare a cercarci gli episodi e a fare una partita propositiva in avanti. In un calcio internazionale dobbiamo mettere quello in campo e fallo con grande entusiasmo”.