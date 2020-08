RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 7: lavoro fisico e tecnico con tanti Primavera, Allan out

19.00 - Allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per il report dettagliato, ulteriori approfondimenti ed alle 19.30 un convegno dal ritiro a cui prenderà parte anche ADL.

18.55 - Il gruppo rientra negli spogliatoi.

18.46 - Prosegue la fase di lavoro addominale e stretching.

18.42 - Squadra schierata sui tappetini, fase finale di allenamento con lavoro addominale dopo una seduta già molto dura.

18.40 - Con un gol di Politano ad incrociare sul palo lontano si chiude la partitella a campo ridotto.

18.30 - Traversa di Osimhen, con una bellissima girata controllando palla in un fazzoletto.

18.25 - Partitella a campo ridotto, stavolta con le porte.

18.20 - Pioggia leggera a Castel di Sangro, quanto basta per mettere in fugo i tifosi che affollano le tribune scoperte.

18.17 - Partitella a grande ritmo, senza porte, con i portieri che devono far partire l'azione dal basso

18.15 - Alcuni Primavera rientrano per recarsi in palestra mentre sembra giunto il momento di qualche partitella

18.10 - Proseguono le esercitazioni con degli scambi: per un gruppo con il pallone che deve passare tra due sagome strette, per un altro con un giocatore al centro e nel terzo con scambi di posizione

18.00 - Rientrato negli spogliatoi Manolas evidentemente per qualche piccolo acciacco fisico o per lavoro in palestra.

17.55 - Squadra sempre divisa in 3 gruppi: esercitazioni finalizzate ai passaggi, sempre con breve scatti.

17.45 - Non partono per ora le esercitazioni: solo corsa per la rosa a disposizione, divisa in tre gruppetti.

17.40 - Entusiasmo dei tifosi prevalentemente per Koulibaly, quando il gruppo - che sta aumentando l'intensità della corsa - arriva sotto le tribune più affollate.

17.38 - Ora una fase di lavoro aerobico. Non è in campo Allan, che risulta tra i convocati ma ormai pronto a partire per sostenere le visite mediche con l'Everton

17.33 - Per il gruppo leggera corsa a bordo campo mentre continuano ad affluire i tifosi che devono superare i dettagliati controlli all'esterno

17.25 - Fase di attivazione con un ampio torello di riscaldamento.

17.15 - Iniziano ad entrare in campo i primi azzurri.

17.00 - Dopo la partenza dal ritiro di 13 calciatori per la convocazione nelle rispettive Nazionali, la rosa del Napoli sarà integrata da giocatori della Primavera. Questa la lista degli azzurri convocati diffusa dal club:

Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000).

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel settimo giorno di ritiro a Castel di Sangro. La squadra ta pochi minuti scenderà in campo allo stadio 'Patini', davanti ad oltre 1000 spettatori, per la ripresa della preparazione dopo il triangolare e la partenza dei nazionali