Saint-Maximin al Napoli, tifosi Fenerbahce protestano: "Noi cosa riceviamo in cambio?!"

vedi letture

Allan Saint-Maximin è ad un passo dal Napoli: si trasferisce in prestito oneroso, senza diritto di riscatto, dall'Al-Ahli che ne detiene il cartellino. A permettere la conclusione dell'operazione è stato il Fenerbahce, squadra in cui si trova l'attaccante francese. che ha accettato di terminare il prestito anzitempo.

Sui social però i tifosi del Fenerbahce hanno protestato alla notizia, ritenendo Saint-Maximin un calciatore importante per la squadra e soprattutto non comprendendo cosa ci guadagni la loro società: "Era un giocatore chiave per noi, come lo sostituiremo?”, “Perché il club dà l’ok? Cosa otterremo in cambio?”, “Abbiamo perso uno dei pochi elementi di qualità”, “In cambio avremo qualcosa da Napoli o Al Ahli? Non si spiega”, questi alcuni dei commenti più frequenti dei supporter del club turco.