Sky - Il Napoli cerca centrocampisti: piace Matic, è già stato allenato da Conte

Nemanja Matic, ex centrocampista della Roma, potrebbe tornare in Italia. Il Serbo piace a Napoli e Fiorentina che sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Il mediano era già stato allenato da Antonio Conte ai tempi del Chelsea.

Il classe 1988 sta prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Serie A ma prima andrebbero trovate le condizioni per il trasferimento. Ha infatti un altro anno e mezzo di contratto con il Lione, squadra in cui si sta trovando bene e con cui sta trovando anche parecchio spazio. (15 presenze in stagione, 11 in Ligue 1 e 4 in Europa League). A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.