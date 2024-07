Sky - Lindstrom-Everton, tutto fatto! E' già in viaggio per le visite: cifre e dettagli

A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Ci siamo! Jesper Lindstrom è pronto a lasciare il Napoli dopo appena una stagione passata in azzurro.

"Tutto fatto per il trasferimento di Lindstrom dal Napoli all'Everton. Giocatore in viaggio in queste ore per le visite mediche. Prestito oneroso (tre milioni) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro".