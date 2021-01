SSCNapoli, il commento sul sito web: "Zielu con due squilli annuncia l'alba del nuovo anno!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "La Z di Zielo. Il Napoli lascia il segno sull'isola e batte il Cagliari alla Sardegna Arena. Zielinski fa doppietta e annuncia con due squilli nobiliari l'alba calcistica del nuovo anno. Due sinistri pirotecnici che colorano il cielo di Cagliari e battezzano il 2021 con due lampi prodigiosi. Proseguono il percorso virtuoso la settima rete di Lozano e il rigore fnale del capitano, Lorenzo Insigne che raggiunge Careca nella classifica dei bomber azzurri in tutte le competizioni. Finisce 4-1. Ce n'è abbastanza per guardare con gioia ed entusiasmo il nascere dell'incipiente orizzonte. Si ricomincia mercoledì con Napoli-Spezia, allo Stadio Maradona nel giorno della Befana...".