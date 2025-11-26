Ufficiale Champions League, il Napoli resta in zona play-off: azzurri 20esimi. La classifica

Il Napoli, dopo aver battuto il Qarabag ieri 2-0, si conferma in zona play-off di Champions League. Al termine della quinta giornata della League Phase, conclusa stasera, gli azzurri sono al 20esimo posto con 7 punti, gli stessi di Barcellona e Qarabag, 18esimo e 19esimo per la miglior differenza reti. Di seguito la classifica aggiornata del girone unico di Champions a tre turni dalla fine.

1 Arsenal 15 (+13)

2 PSG 12 (+11)

3 Bayern 12 (+9)

4 Inter 12 (+9)

5 Real Madrid 12 (+7)

6 Dortmund 10 (+6)

7 Chelsea 10 (+6)

8 Sporting 10 (+6)

9 Manchester City 10 (+5)

10 Atalanta 10 (+1)

11 Newcastle 9 (+7)

12 Atl. Madrid 9 (+2)

13 Liverpool 9 (+2)

14 Galatasaray 9 (+1)

15 PSV 8 (+5)

16 Tottenham 8 (+3)

17 Leverkusen 8 (-2)

18 Barcellona 7 (+2)

19 Qarabag 7 (-1)

20 Napoli 7 (-3)

21 Marsiglia 6 (+2)

22 Juventus 6 (0)

23 Monaco 6 (-2)

24 Pafos 6 (-3)

25 Royale Union SG 6 (-7)

26 Club Brugge 4 (-5)

27 Ath. Bilbao 4 (-5)

28 Francoforte 4 (-7)

29 FC Copenhagen 4 (-7)

30 Benfica 3 (-4)

31 Slavia Praga 3 (-6)

32 Bodo/Glimt 2 (-4)

33 Olympiakos 2 (-8)

34 Villarreal 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-10)

36 Ajax 0 (-15)

Dalla posizione 1 - 8 qualificazione agli Ottavi di Finale.

Dalla posizione 9 - 24 qualificazione ai Playoff (spareggi).

Dalla posizione 25 - 36 eliminazione da ogni competizione.