Champions League, il Napoli resta in zona play-off: azzurri 20esimi. La classifica
Il Napoli, dopo aver battuto il Qarabag ieri 2-0, si conferma in zona play-off di Champions League. Al termine della quinta giornata della League Phase, conclusa stasera, gli azzurri sono al 20esimo posto con 7 punti, gli stessi di Barcellona e Qarabag, 18esimo e 19esimo per la miglior differenza reti. Di seguito la classifica aggiornata del girone unico di Champions a tre turni dalla fine.
1 Arsenal 15 (+13)
2 PSG 12 (+11)
3 Bayern 12 (+9)
4 Inter 12 (+9)
5 Real Madrid 12 (+7)
6 Dortmund 10 (+6)
7 Chelsea 10 (+6)
8 Sporting 10 (+6)
9 Manchester City 10 (+5)
10 Atalanta 10 (+1)
11 Newcastle 9 (+7)
12 Atl. Madrid 9 (+2)
13 Liverpool 9 (+2)
14 Galatasaray 9 (+1)
15 PSV 8 (+5)
16 Tottenham 8 (+3)
17 Leverkusen 8 (-2)
18 Barcellona 7 (+2)
19 Qarabag 7 (-1)
20 Napoli 7 (-3)
21 Marsiglia 6 (+2)
22 Juventus 6 (0)
23 Monaco 6 (-2)
24 Pafos 6 (-3)
25 Royale Union SG 6 (-7)
26 Club Brugge 4 (-5)
27 Ath. Bilbao 4 (-5)
28 Francoforte 4 (-7)
29 FC Copenhagen 4 (-7)
30 Benfica 3 (-4)
31 Slavia Praga 3 (-6)
32 Bodo/Glimt 2 (-4)
33 Olympiakos 2 (-8)
34 Villarreal 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-10)
36 Ajax 0 (-15)
Dalla posizione 1 - 8 qualificazione agli Ottavi di Finale.
Dalla posizione 9 - 24 qualificazione ai Playoff (spareggi).
Dalla posizione 25 - 36 eliminazione da ogni competizione.
