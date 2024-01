UFFICIALE - Coppa d’Africa, Camerun eliminato: Anguissa tornerà a Napoli

Il Camerun di Anguissa viene eliminato agli ottavi di Coppa d'Africa dalla Nigeria, il centrocampista camerunese potrà quindi fare ritorno alla base

Il Camerun di Zambo Anguissa viene eliminato agli ottavi di Coppa d'Africa dalla Nigeria di Victor Osimhen con un secco 2-0. Il centrocampista camerunese potrà quindi fare ritorno alla base e dovrebbe essere a disposizione per la sfida di campionato del Napoli contro l'Hellas Verona.

Per quanto riguarda Victor Osimhen, accede ai quarti di finale della competizione dove inconterà l'Angola. Il bomber azzurro salterà sicuramente il match contro il Verona del 4 febbraio e, se dovesse passare il turno, sarà assente anche in quello successiva contro il Milan. Infatti, se i biancoverdi dovessero battere l'Angola avrebbero in programma altre due partite: oltra la Semifinale ci sarebbe o la Finale (in caso di vittoria) o la Finale per il 3° e 4° posto (in caso di sconfitta).