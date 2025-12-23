SSCNapoli, cena di Natale con la Supercoppa! Tutta la squadra riunita a Posillipo

Clima di festa in casa Napoli dopo il trionfo di ieri in Supercoppa italiana contro il Bologna. Al rientro da Riyad, la squadra azzurra ha celebrato il successo con la tradizionale Cena di Natale, organizzata nella serata odierna in un noto ristorante di Posillipo, con vista sul golfo.

Sotto un'incessante pioggia, il primo ad arrivare è stato Antonio Conte, seguito a ruota da Lele Oriali, dai calciatori e da tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Un momento di condivisione e convivialità per brindare al Natale e ai risultati ottenuti, prima di tornare a concentrarsi sull’ultimo impegno dell’anno solare, in programma domenica sul campo di Cremona, domenica 28 dicemtre.