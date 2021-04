UFFICIALE - SSC Napoli, positivo membro dello staff: l'esito dei tamponi effettuati nella notte

Il Napoli nella notte ha effettuato un nuovo ciclo di tamponi per la positività di un componente dello staff sanitario: "In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi.

Questo l'annuncio sul proprio sito ufficiale della SSC Napoli in vista della sfida contro la Juventus, che vedrà dunque la squadra al completo.