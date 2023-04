VIDEO - A Napoli si festeggia lo stesso: i tifosi sfilano per le strade del centro

Nonostante non si arrivata la metematica per la conquista del terzo Scudetto, a Napoli si festeggia lo stesso.

Fonte: dall'inviato Antonio Gaito

Nonostante non si arrivata la metematica per la conquista del terzo Scudetto, a Napoli si festeggia lo stesso. I tifosi già in migliaia per le strade del centro da stamani hanno iniziato a festeggiare in attesa dell'aritmetica che potrebbe arrivare mercoledì o giovedì. Di seguito le immagini.