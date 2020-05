Younes si sfoga: "Ci sfruttano per i soldi e ci lasciano ignoranti"

Amin Younes si sfoga. Lo fa a favore della sua categoria, dei calciatori, scrivendo: "Noi siamo addestrati ad essere ignoranti, quasi tutto ci viene tolto - dice al sito tedesco T-Online - Possiamo pulirci da soli soltanto le nostre scarpe, poi non dobbiamo occuparci di nient'altro. Pochissime persone sanno cos'è un conto di risparmio, ad esempio. Per non parlare del fatto che quasi nessuno sa cosa vuole fare dopo aver smesso con il calcio. Non dovrebbero solo spremere i giovani calciatori come dei limoni per il loro talento, ma aiutarli a tutti i livelli: atletico, umano e finanziario. Noi calciatori guadagniamo molto e viviamo lontano dal mondo normale, ci sono molti di noi che si ritrovano senza soldi una volta appese le scarpe al chiodo. Non ci viene insegnato nulla. Molti provengono da contesti più poveri e improvvisamente diventano stelle, con tanti soldi in tasca - riporta il Corriere dello Sport - tuttavia, la corretta gestione del denaro non è stata affatto appresa. Anch'io vengo da una tale famiglia più povera, ma sono stato fortunato che mio padre si sia preso cura dei miei soldi fin da subito".