Basket in lutto: è morto Oscar Schmidt, la leggenda che fece grande la Juve Caserta

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Figura iconica della pallacanestro mondiale, Schmidt è stato ricordato come un talento offensivo straordinario.

Grave lutto nel mondo del Basket: se ne è andato Oscar Schmidt, uno dei più grandi realizzatori che la pallacanestro abbia mai conosciuto. Il campione brasiliano è morto oggi a 68 anni a Santana do Parnaíba, nell’area metropolitana di San Paolo, dopo essersi sentito male. La causa ufficiale del decesso non è stata resa nota, ma l’ex stella della Juve Caserta, dove arrivò nel 1982, e di Pavia era malato da tempo per un tumore al cervello. Figura iconica della pallacanestro mondiale, Schmidt è stato ricordato come un talento offensivo straordinario, capace di segnare in ogni contesto e contro qualsiasi difesa.

Il ricordo della famiglia e l’eredità sportiva

La famiglia di Oscar Schmidt ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato, ricordandone la carriera e il valore umano prima ancora che sportivo. La camera ardente e la sepoltura saranno riservate ai familiari e agli amici più stretti, nel rispetto della volontà dei congiunti. Di seguito il comunicato: "È con profondo rimpianto che annunciamo la scomparsa di Oscar Schmidt, uno dei più grandi nomi nella storia del basket mondiale e una figura di immenso valore umano e sportivo - si legge nel comunicato -. Per oltre 15 anni Oscar ha affrontato la sua battaglia contro un tumore al cervello con coraggio, dignità e resilienza, rimanendo un esempio di determinazione, generosità e amore per la vita".