Ultim'ora Napoli-Lazio, Conte non cambia! Sky: confermati i Fab4! Una novità dietro, le probabili formazioni

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Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha svelato le possibili scelte di formazioni di Antonio Conte.

Meno di 24 ore a Napoli-Lazio, anticipo della 33ª giornata di Serie A, in programma domani alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Massimo Ugolini ha svelato le possibili scelte di formazioni di Antonio Conte: "La Lazio è stata l’ultima squadra ha espugnato il Maradona. Partita molto importante perché, ovviamente, il Napoli vuole mantenere il trend positivo casalingo e avvicinare il prima possibile la qualificazione in Champions League. Il punto a Parma, comunque, è stato importante perché mantiene una serie di risultati positivi conquistati nell’ultimo periodo dalla squadra di Conte, che confermerà i Fab Four. Probabilmente, vista l’importanza della partita, non ci saranno grandi cambiamenti rispetto a questa settimana. Dunque, ancora Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne.

De Bruyne insegue il centesimo gol nei principali cinque campionati europei. McTominay, invece, insegue il gol al Maradona: ne ha segnati tre nelle ultime cinque partite, ma qui non segna dal 7 gennaio contro il Verona. Poi c’è Rasmus Hojlund a guidare l’attacco, che di gol ne ha segnati dieci, ma solo due contro squadre che occupano la parte sinistra della classifica: la doppietta alla Juventus, sempre al Maradona. Partita importante, stadio tutto esaurito. Ci dovrebbe essere il presidente De Laurentiis, che ieri è tornato: incontrerà certamente Antonio Conte, ma più avanti ci sarà evidentemente un incontro per parlare del futuro, quando la qualificazione in Champions sarà acquisita".

Le probabili formazioni Sky di Napoli-Lazio:

NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.