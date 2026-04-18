Prima pagina

Il Mattino: "Orgoglio Champions"

Il Mattino: "Orgoglio Champions"
Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto
"Oggi contro la Lazio per blindare il secondo posto. Il ritorno di Pedro

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina al Napoli che affronta alle 18 la Lazio per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League: "Orgoglio Champions. Oggi contro la Lazio per blindare il secondo posto. Il ritorno di Pedro". 

In apertura spazio alla guerra in Iran, con l'accordo con gli Stati Uniti che diventa possibile dopo la tregua in Libano e l'ok alle navi nello stretto: "Riapre Hormuz, si dialoga". Di seguito la prima pagina integrale.