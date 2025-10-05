Basket Napoli, domani l'esordio a Bologna. Coach Magro: "Lì a viso aperto!"

Domani è il giorno dell'esordio di campionato, in trasferta, per il Napoli Basket che affronta domani, nel posticipo della prima giornata del campionato di Serie A contro i campioni d'Italia della Virtus Olidata Bologna. L’incontro si disputerà alle ore 20:00 al PalaDozza. La Virtus, dopo essere stata superata all'over time nella semifinale della Supercoppa dall'Armani Milano, è stata impegnata in settimana nelle prime due partite di Eurolega. La squadra allenata da Ivanovic, ha battuto in casa il Real Madrid ed è stata sconfitta in trasferta dal Valencia.

Gli azzurri di Coach Alessandro Magro hanno nove nuovi giocatori rispetto alla passata stagione. Oltre al nuovo capitano del Napoli Basket Stefano Gentile, che ha giocato con le V nere nella stagione 2017-18, ci saranno Mitrou-Long, Bolton, Faggian, El-Amin, Croswell, Flagg, Simms, Caruso e Gloria. Confermati invece Treier e Saccoccia.

Il coach Alessandro Magro ha parlato ai canali del club: "Siamo finalmente arrivati all'inizio del campionato ed ansiosi di vedere la squadra all'opera. Giochiamo la prima giornata contro la la Virtus Bologna, i campioni d'Italia. Una formazione che non ha bisogno di presentazioni. Hanno giocato due partite di alto livello in Eurolega ed una buonissima gara di Supercoppa. Una squadra allenata da un "Santone" della pallacanestro come Ivanovic a sua immagine e somiglianza. Capace di mettere grande atletismo e disciplina nella metà campo difensiva. Hanno allestito un roster nuovo, giocano una pallacanestro brillante e moderna, sono capaci di correre il campo in contropiede, di attivare i loro tiratori da tre punti e soprattutto l'arrivo di Smailagic, da una dimensione diversa dalle squadre che abbiamo affrontato sino ad ora. Sono felice di vedere giocatori italiani che stanno crescendo tantissimo come Niang, che ha già fatto delle prestazioni di alto livello e Paiola, che insieme ad Hackett, sta tenendo in mano tutta la squadra. Tutti gli altri giocatori nuovi stanno entrando partita dopo partita nel sistema di gioco. Siamo pronti ad andare a giocare a Bologna a viso aperto, ci giocheremo le nostre possibilità con l'intensità proveremo ad imporre il nostro gioco. Ovviamente dovremo fare uno sforzo ed avere un'attenzione difensiva importante per cercare di limitare i loro giocatori di talento sia dal punto di vista tecnico che fisico. Ma siamo pronti e veramente curiosi di vedere come possiamo iniziare il campionato ben sapendo che sarà la prima partita di un lungo viaggio, ma non vediamo l'ora di iniziare tutti insieme".