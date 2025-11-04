Napoli Basket in campo domani, coach Magro: "Trapani di livello altissimo, ma siamo pronti"

vedi letture

Terzo appuntamento in casa per il Napoli Basket che affronta domani, nel turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato di Serie A, Trapani. L’incontro si disputerà alle ore 20:45 alla Alcott Arena. Match Sponsor della partita sarà FacileRent, Official Automotive Partner del club. Il Napoli Basket, dopo due successi consecutivi ottenuti contro Treviso e Reggio Emilia, è stata sconfitta domenica scorsa dalla Bertram Derthona Tortona attuale capolista in classifica. Trapani, pur partendo in campionato con una penalizzazione di 4 punti, nelle cinque giornate sin qui disputate, è stata sconfitta in una sola occasione in trasferta contro Tortona, vincendo le altre quattro gare disputate contro Brescia, Venezia, Cantù e Trieste. La squadra allenata da coach Repesa è impegnata anche in Champions League dove nelle tre gare giocate ha ottenuto due sconfitte ed una vittoria. Arbitreranno l’incontro: Borgioni, Perciavalle e Valleriani.

Dichiarazione di Alessandro Magro Coach del Napoli Basket: "Siamo pronti per la partita infrasettimanale con Trapani, un’avversaria di altissimo livello. Dobbiamo assolutamente dimenticare la partita con Tortona, siamo chiamati ad un’altra prova difensiva contro una squadra che ama correre, con talento e che sa segnare. Ritrovano Notae, che insieme a Ford, Alibegovic, Allen e Petrucelli sono esterni che possono mettere tanti punti a referto. Sono una squadra profonda, guidati da un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, ci teniamo a riscattarci nel modo più veloce possibile. Servirà una prova maiuscola sui due lati del campo. Cercheremo di rallentare il loro gioco, mentre in attacco dobbiamo cercare di limitare le palle perse e condividere il più possibile il pallone per scardinare la loro difesa".