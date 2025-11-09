Il Napoli Basket passa a Trento! Mitrou-Long trascina gli azzurri alla 2ª vittoria in trasferta

Il Napoli Basket espugna Trento con una prestazione di grande carattere, imponendosi 87-93 al termine di una gara intensa e spettacolare. Gli azzurri partono forte grazie a Simms, autore di una prova dominante, e a Bolton, sempre incisivo in fase offensiva. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso avanti 15-20, la squadra partenopea mantiene il controllo del match anche nel secondo periodo, trovando punti pesanti da Naz Mitrou-Long e Gentile, e andando al riposo sul 39-41.

Nel secondo tempo Trento prova più volte a rientrare con le giocate di Battle e le triple di Forray, ma Napoli dimostra grande maturità. Decisivi nel finale El-Amin e Mitrou-Long, che con freddezza e talento firmano il break decisivo, consentendo agli uomini di Magro di chiudere con un successo meritato. Una vittoria preziosa, costruita su solidità mentale e ottima circolazione di palla, che porta la squadra di coach Magro al nono posto in classifica, a pari punti proprio di Trento e Trieste.

Tabellino: Flagg 10, Mitrou-Long 24, El-Amin 13, Croswell 2, Faggian, Treier 2, Gentile 3, Simms 16, Caruso 6, Bolton 17.