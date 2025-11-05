Sconfitta amara all'Alcott Arena: Napoli Basket ko contro Trapani
Il Napoli Basket esce sconfitto dall’Alcott Arena, piegato 97-90 dal Trapani Shark nella sesta giornata di campionato. Dopo un avvio shock con un parziale di 0-11, gli azzurri riescono a reagire, trovando ritmo e addirittura il sorpasso nel secondo quarto, chiuso con due punti di vantaggio.
Tuttavia, il sogno di rimonta svanisce tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo, quando Trapani piazza l’allungo decisivo. A niente serve il tentativo di rimonta nel finale grazie anche al supporto di un grande pubblico. I padroni di casa, che recriminano anche per l'arbitraggio, si arrendono e perdono la seconda gara consecutiva.
Tabellino: Simms 21, Mitrou-Long 18 punti, Flagg 16 punti, El-Amin 12 punti, Caruso 8 punti, Croswell 7 punti, Bolton 4 punti, Treier 2 punti, Faggian e Gentile 1 punto.
