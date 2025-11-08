Domani il Napoli Basket va a Trento, coach Magro: “I dettagli faranno la differenza”

vedi letture

Il Napoli Basket affronta domani la Dolomiti Energia Trentino nella settima giornata di Serie A, quarta trasferta stagionale, alle 17:30 alla BTS Arena di Trento. La squadra di coach Magro, reduce da due successi contro Treviso e Reggio Emilia, è caduta nelle ultime due partite, a Tortona e in casa contro Trapani. Anche Trento, a quota 6 punti in classifica, arriva da due sconfitte consecutive contro Virtus Bologna e Cremona e ha un impegno anche in Eurocup, con un bilancio equilibrato di tre vittorie e tre sconfitte nelle sei gare finora disputate. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Gonella, Bartolomeo e Catani.

Di seguito le dichiarazioni di Alessandro Magro, Coach del Napoli Basket: "Terminiamo questa settimana con un’altra trasferta impegnativa sul campo di Trento. Dovremo giocare una partita di grande energia e di applicazione difensiva contro una squadra capace di attaccare nei primi secondi di possesso e di attaccare il ferro grazie al talento dei loro esterni. Nelle ultime due partite non siamo riusciti a portare a casa la vittoria per alcuni dettagli e saranno proprio quei dettagli, sui quali dovremo concentrarci, a fare la differenza. Abbiamo grande volontà di competere, anche in trasferta e provare a tornare a Napoli, con una vittoria".