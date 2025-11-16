La capolista Brescia non sbaglia nulla: il Napoli Basket cade in casa

Niente da fare per il Napoli Basket, che perde contro la capolista Germani Brescia all'Alcott Arena 72-85. Gli ospiti partono subito forte grazie al dominio di Bilan e alle triple di Ivanovic e Della Valle, sfruttando al massimo i rimbalzi offensivi e mettendo in difficoltà Napoli. Gli azzurri faticano a coinvolgere Simms e Flagg, mentre Bolton prova a tenere in vita la squadra con accelerazioni continue. Nonostante qualche buon break con El-Amin e Treier, Brescia chiude avanti il primo tempo sul +11. La maggiore precisione al tiro e la solidità difensiva ospite segnano l’inerzia del match.

Nel secondo tempo Mitrou-Long e Croswell provano a scuotere Napoli, ma Brescia continua a colpire con continuità da fuori e a gestire i ritmi con esperienza. L’inizio dell’ultimo quarto è fatale agli azzurri, con un pesante parziale firmato Ivanovic, Burnell e Revers che spinge la Germani sul +14. Simms prova a riaprire la gara, ma i falli e la freddezza di Della Valle dalla lunetta chiudono ogni speranza. Finisce 85-72: Brescia conquista la settima vittoria in otto partite e la vetta solitaria.

NAPOLI: Flagg 5, Mitrou-Long 18, El-Amin 6, Croswell 7, Faggian, Saccoccia ne, Gloria ne, Treier 2, Gentile, Simms 13, Caruso 4, Bolton 17. All.: Magro.

BRESCIA: Bilan 19, Ferrero, Doneda ne, Santinon ne, Della Valle 24, Ndour 8, Burnell 10, Ivanovic 9, Mobio 2, Rivers 10, Cournooh 3.