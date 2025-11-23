Flagg e Croswell trascinano il Napoli Basket: battuta Sassari! Infortunio per Mitrou-Long

La Guerri Napoli Basket torna alla vittoria superando Sassari 86-75, nonostante l’assenza di Mitrou-Long, fermato da un problema alla caviglia. Protagonista assoluto Flagg, top scorer con 24 punti. Nel quarto periodo Napoli accelera: dopo la tripla iniziale di Johnson e un momento di difficoltà per Gentile, arrivano le giocate di Croswell e Beliauskas (65-63). La gara resta intensa anche sul piano fisico, con una instant review dopo un contatto su Marshall, mentre Zanelli e Bolton firmano il nuovo +5 (70-65 al 33’).

Nel momento più delicato è proprio Gentile a salire in cattedra, siglando il 74-65 a poco più di cinque minuti dalla sirena. Sassari prova a rientrare con McGlynn, ma Napoli risponde con le poderose schiacciate di Croswell e con una difesa decisiva: sua anche la stoppata su Buie che vale l’80-70 a 2’16’’ dal termine. Beliauskas tenta di riaprirla dall’arco, ma la tripla di Simms, ex Reyer, chiude definitivamente i giochi. Gli azzurri allungano nel finale e sigillano la sfida sull’86-75, tornando al successo con personalità.

Tabellino: Flagg 24, Croswell 18, Bolton 17, El-Amin 14, Gentile 4, Simms 3, Caruso 3, Treier 3.