Napoli Basket, Magro: "Vittoria che può alimentare la fiducia, la squadra sta crescendo"

Altra vittoria in trasferta per il Napoli Basket, che sbanca Treviso ed aggancia proprio i trentini in classifica, a pari punto con Trieste. Al termine del match vinto 93-87, il coach degli azzurri Alessandro Magro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È stata una vittoria importante. Venivamo da due sconfitte a causa di pochi possessi e dettagli. Anche stasera ovviamente la gara è andata proprio sui possessi, dettagli e situazioni. Mi auguro che possa essere una partita che alimenti la fiducia nel lavoro che stiamo facendo. Credo che questa squadra stia crescendo di partita in partita. Non riusciamo ancora ad essere costanti nei 40 minuti e dovremo imparare a farlo.

Non è scontato assolutamente vincere in trasferta nel nostro campionato e non è scontato farlo a Trento. Siamo comunque sempre riusciti a tenere la partita in vantaggio tranne in qualche situazione dove abbiamo collezionato troppi errori consecutivi. Abbiamo avuto un black out sul 77-82 che poteva risultare determinante, però poi alla fine credo che la fiducia individuale e reciproca ci ha permesso di portare a casa un risultato importante. Prima della sosta abbiamo un doppio impegno casalingo e spero che, davanti al nostro pubblico, riusciremo a portare a casa delle vittorie per il nostro straordinario pubblico.”

Anche Mitrou-Long, MVP del match con i suoi 24 punti, ha parlato al termine della gara: "È stata una vittoria davvero molto importante per noi. Il primo pensiero va alla mia famiglia presente oggi a Trento. È davvero fondamentale riuscire a vincere partite equilibrate e combattute come queste che ci danno tanta forza e consapevolezza delle nostre possibilità.”