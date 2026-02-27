Ufficiale Basket Napoli, doppio annuncio: via Simms, arriva l'ala Isaiah Whaley

vedi letture

Doppio annuncio in poche ore per il Basket Napoli. La Guerri Napoli ha comunicato con una nota ufficiale che si è risolto consensualmente il contratto che legava il Club all’atleta USA Aamir Simms: "La società azzurra ringrazia Simms per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il suo futuro, sia a livello personale che professionale".

La Guerri Napoli successivamente ha poi annunciato di aver ingaggiato l’atleta Isaiah Whaley. Il giocatore americano, classe 1998, nato a Gastonia in North Carolina è un’ala di 203 centimetri: "Prodotto dell’università di Connecticut, in Ncaa ha disputato la sua migliore stagione nel 2020-2021 chiusa con 8 punti di media, 6.2 rimbalzi e 2.6 stoppate. Nel 2022-2023 gioca in G-League con i Greensboro Swarm, per lui 7.8 punti e 5.5 rimbalzi. Nella stagione successiva Whaley vive la sua prima esperienza europea, in Germania con l’Heidelberg, giocando un ottimo campionato nella massima serie tedesca, 11.4 punti di media, 7.2 rimbalzi ed 1.2 stoppate per gara. Successivamente si trasferisce in Russia, con il Lokomotiv Kuban, 7.9 punti di media, 5.1 rimbalzi e 1.1 stoppate per gara, disputando anche i playoff di VTB.

Nella stagione in corso il nuovo giocatore della Guerri Napoli ha militato nel Campionato Turco, con il Tofas Bursa, 5.3 punti per gara, 4.2 rimbalzi. Con la squadra Turca ha giocato anche in Europa, disputando la Basketball Champions League, 6.2 punti per partita e 3.8 rimbalzi".

Dichiarazione Whaley: "Prima di tutto ci tengo a ringraziare la dirigenza e lo staff tecnico per avermi scelto e per la fiducia che hanno avuto in me. Non vedo l’ora di giocare davanti ad un pubblico favoloso, con una squadra composta da uno splendido gruppo di ragazzi. Sono arrivato per provare a fare qualcosa di speciale e sono pronto per iniziare a lavorare."