Final Eight Coppa Italia, Napoli Basket eliminato! Virtus Bologna passa e vola in semifinale

Si chiude ai quarti di finale l'avventura della Guerri Napoli Basket alle Final Eight di Coppa Italia. La Virtus Bologna stacca il pass per la semifinale vincendo con il punteggio di 83-73. Nonostante una prestazione di grande cuore, la squadra di coach Magro deve arrendersi all'esperienza e alla maggiore profondità dei campioni d'Italia, trascinati nel momento del bisogno dal talento di Carsen Edwards e dall'energia inesauribile di Saliou Niang.

L'avvio del match era stato tutto di marca partenopea: Napoli, approcciando la sfida senza alcun timore reverenziale, aveva imbrigliato l'attacco dei padroni di casa con una difesa asfissiante, chiudendo il primo tempo avanti 35-28 grazie alle triple pesanti di El-Amin. La scossa per la Virtus è arrivata solo nel terzo quarto, quando un parziale devastante guidato da Niang ha ribaltato l'inerzia, portando i bolognesi dal meno nove al comando delle operazioni. Napoli ha provato a restare aggrappata al match con i canestri di Treier e il lavoro sporco di Totè sotto canestro, ma la gestione lucida dei possessi finali da parte degli uomini di Ivanovic ha spento ogni speranza di rimonta, sigillando una vittoria sofferta ma fondamentale. Bologna passa il turno e sfiderà Tortona nel prossimo turno.