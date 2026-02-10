Ufficiale Guerri Napoli, addio a Croswell: risoluzione contrattuale con l'americano

La Guerri Napoli comunica che si è risolto consensualmente il contratto che legava il Club all’atleta USA Ed Croswell. "La società azzurra ringrazia Croswell per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il suo futuro, sia a livello personale che professionale" si legge sulla nota ufficiale del club azzurro.