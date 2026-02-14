Guerri Napoli Basket, a Trieste occorre una reazione d'orgoglio

La Guerri Napoli Basket scende in campo stasera per l'anticipo contro Trieste. Serve un cambio di atteggiamento dopo le due recenti sconfitte.

Il match di stasera in terra triestina porta con se' un peso specifico importante. La Guerri Napoli di coach Magro sta attraversando un momento complicato dopo una prima parte di stagione non brillante ma comunque solida. Ciò che si è visto domenica scorsa contro Venezia rievoca la parentesi bruttissima dell'ultimo periodo di coach Milicic in panchina dello scorso anno. Atteggiamento morbido e disincantato, errori di superficialità si sono susseguiti per tutti i 40' di gioco, il pubblico partenopeo al termine del match non ha apprezzato quanto visto e consta la mancanza di feeling con la squadra in campo. Mai come adesso serve serrare i ranghi e tirar fuori orgoglio e motivazioni: l'obiettivo playoff è ancora lì, pienamente alla portata, il roster ha talento e tutte le carte per fare un finale di stagione in volata. Analizziamo il match odierno partendo, come di consueto, dall'analisi dell'avversaria

TRIESTE, EQUILIBRI IN DEFINIZIONE

Trieste è partita male, deludendo in parte le aspettative. Lo scorso la squadra allenata da Jamion Christian è stata una delle sorprese del campionato, disputando una regular season di gran livello attraverso una pallacanestro fluida, divertente e istintiva. Quest'anno si è mantenuta gran parte dell'ossatura del roster, con l'aggiunta di qualche tassello dal gran curriculum e la gestione passata nelle mani di Israel Gonzalez.

La regia non è cambiata. Ancora Colbey Ross al timone, in crescita di condizione atletica dopo diverse partite ai box per infortuni. Il playmaker ex Varese ha sfiorato la doppia doppia nell'ultimo match (10 punti e 8 assist), si conferma il leader tecnico della squadra e bisognerà limitarlo in campo aperto, gran lettore nelle situazioni di transizione offensiva. Michele Ruzzier cambio super-qualitativo in uscita dalla panchina, è un veterano del nostro campionato e sfodera spesso grandi prestazioni contro i partenopei. Sul perimetro ritroviamo Markel Brown, il grande ex di giornata è un giocatore dallo spirito agonistico encomiabile, e Juan Toscano Anderson, la stella ex Golden State Warriors : al netto di qualche prestazione importante, l'americano sta un po' deludendo le aspettative e non ha colmato il vuoto lasciato da Denzel Valentine in estate. Il top player della squadra è indubbiamente Jahmi'us Ramsey, scorer clamoroso da circa 20 punti di media a partita, rientra nella lista dei contenders al titolo di MvP della RS. Plance presidiate da Mady Sissoko, lungo verticale e solido, bella presa dello scouting friulano, mentre nello spot di 4 c'è Jarrod Uthoff, tiratore mortifero dai 6 e 75 con mattonella preferita negli angoli. Candussi, Brooks e De Angeli la spina dorsale italiana, tutti giocatori con già molta esperienza in LBA e utilizzati da specialisti.

GUERRI NAPOLI, ASSENZA PESANTE

Non sarà della partita Guglielmo Caruso, ancora infortunato alla caviglia, verrà tenuto a riposo per tentare il recupero contro la Virtus Bologna giovedì prossimo (esordio alle final-8 di Coppa Italia). Leonardo Totè è stato il migliore in campo per gli azzurri contro Venezia, ma non avendo un cambio di ruolo dalla panchina non ha potuto arginare la coppia Tessitori - Horton. Simms molto chiacchierato negli ultimi giorni: Il Mattino scrive che sono in corso valutazioni sul suo conto e lo stesso Magro nel dopo-partita ha ammesso "non ci aiuta a farsi aiutare". Intanto, sul fronte mercato ancora calma piatta: lo straniero atteso arriverà dopo le final-8 di Torino e qualche indizio porta al nome di Mathias Dakota, esterno attualmente in forza ai Brisbane Bullets (NBL Australia).

APPUNTAMENTO

Palla a due fissata stasera ore 20.00 al PalaTrieste.