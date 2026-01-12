Guerri Napoli Basketball va alle Final-8 nonostante la sconfitta con Milano!

Qualificazione già in tasca dopo il provvedimento della FIP su Trapani, la Guerri Napoli delude nel Monday night contro un EA7 Milano non irresistibile.

Una Guerri Napoli dai due volti lascia due punti in casa all'EA7 Olimpia Milano. Un primo tempo molto positivo macchiato dalla ripresa da horror, Milano non è in grande spolvero ma sale di colpi sul finale e porta a casa il match. Da segnalare tra i partenopei la deludente prestazione di Simms, troppo in ombra nelle ultime settimane.

1 Quarto

Molto positivo l’atteggiamento del quintetto di Magro in apertura. Bolton corre e innesca due volte di fila Flagg in mismatch sotto-canestro con Ellis; Milano si sblocca con Armoni Brooks, l’uomo del momento sia in campionato che in Eurolega.

Croswell manda un messaggio forte a Nebo sin dalle prime battute e il centro naturalizzato sloveno commette il secondo fallo dopo appena 3’ di gioco; Milano tira malissimo dai 6 e 75 (0 su 5) e Napoli prova a piazzare il primo mini-parziale. Simms nervoso fa una palla persa e un fallo in attacco consecutivi, intanto Dunston sale di colpi e si fa rispettare sotto le plance. Bolton e Flagg muovono la retina dai tre punti, buono l’ingresso di El Amin e Caruso, Milano continua a litigare con il ferro dalla distanza. 23 – 15 alla prima pausa, partenza super della Guerri.

2 Quarto

Il coast to coast di Faggian in campo aperto vale il +10, Poeta non ci sta e ferma subito la partita con il primo time-out. Naz Mitrou Long apre una fase di dominio personale: tripla in allontanamento, canestro in penetrazione e ancora penetrazione con un 2+1 valido per il +12. Una clamorosa ingenuità in contropiede inverte l’inerzia del match e Bolmaro fa -7; si susseguono realizzazioni di Flagg e Brooks, i meneghini tornano sotto alzando l’intensità difensiva. 38 – 32 alla pausa lunga

3 QUARTO

Ripresa horror per i partenopei: tranne un lampo di Croswell a rimbalzo si fa enorme fatica a trovare la via del canestro. Milano chiude le porte del pitturato e Napoli continua a intestardirsi con soluzioni forzate per arrivare al tiro sotto canestro, la schiacciata di Nebo vale il primo sorpasso per gli ospiti e Magro chiama time out. Poi un sussulto di Flagg, unico in piena sufficienza assieme a Croswell per le fila azzurre al termine dei 40', si va all'ultima pausa avanti di 3 sul 55 - 52.

4 QUARTO

Tutti i limiti di Napoli vengono a galla sul finale. Armoni Brooks è letteralmente incontenibile e chiuderà da top scorer per i suoi; poi ci si mette anche Shields con due prodezze balistiche da campione e cala il gelo alla Alcott Arena. Napoli si aggrappa ancora a Flagg e torna sotto a meno due, ma sul più bello Croswell si divora il pareggio e Milano non perdona. Sarà Quinn Ellis a vestire i piani del killer con la tripla del +8 che mette la parola fine a un match da amaro in bocca. Termina 71-77.

TABELLINI

Guerri Napoli: Flagg 21, Mitrou long 13, El Amin 11, Croswell 9, Bolton 8, Treier 3, Caruso 2, Faggian 2, Simms 2.

EA7 Milano: Brooks 20, LeDay 16, Shields 14, Bolmaro 7, Ellis 6, Nebo 6, Mannion 5, Mannion 4, Dunston 3, Ricci 2.

CLASSIFICA

Bologna 24, Brescia 24, Milano 22, Venezia 20, Tortona 18, Trieste 14, Udine 12, Napoli 12, Cremona 12, Trento 12, Varese 10, Sassari 10, Reggiana 8 Treviso 6, Cantu' 6, Trapani 0 (radiata).