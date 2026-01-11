Tuttonapoli Guerri Napoli-EA7 Milano: non un miracolo, ma una grande impresa

I ragazzi di coach Magro scenderanno in campo Lunedì alle 18.45 per l'ultimo match del girone d'andata: ancora viva la speranza Final-8 di Coppa Italia.

"Non un miracolo ma una grande impresa". Queste le parole del nostro Fab5 nella presentazione del match ai microfoni di RadioTuttoNapoli. La Guerri Napoli ospita alla Alcott Arena la corazzata EA7 Milano in orario insolito: la palla a due è prevista alle 18.45 di Lunedì 12 Gennaio, causa gli impegni europei settimanali dei meneghini, servirà il supporto di un pubblico dalla grandi occasioni. La situazione classifica, intanto, è un vero e proprio rebus: la partita farsa Trapani - Trento (terminata con il punteggio di 11-26 dopo appena 4 minuti di gioco) rischia di compromettere le sorti di un girone d'andata in cui tante squadre hanno registrato sconfitte contro i siciliani, mentre Varese, Sassari, Bologna e Trento hanno conseguito vittorie quando ormai il roster granata era già in dismissione. Nei prossimi giorni si terrà un consiglio di lega straordinario per discutere l'eliminazione del club di patron Antonini e in tal caso la classifica potrebbe subirne le conseguenze con l'annullamento di tutti i punti conseguiti dalle squadre nelle vittorie contro Trapani. Dando per buona la vittoria di Trento che sale a 14, Napoli - ferma a 12 - si contenderà l'ultimo posto alle final-8 con Varese (oggi in trasferta a Treviso), Cremona e Udine (oggi tra loro avversarie), oltre a Trieste (in casa contro Cantù), tutte ferme a quota 12 per ora, così come Sassari (che è al 90% è fuori dai giochi perché ha già giocato, e perso, contro Reggiana). Tornando al campo, analizziamo il match partendo dall'analisi della nostra avversaria.

EA7 MILANO, ARMONI BROOKS ON FIRE

L'EA7 Milano ha trovato in Armoni Brooks il suo profeta per l'attuale stagione. La guardia americana sta sciorinando una serie di prestazioni in Eurolega da capogiro, ultima delle quali con Efes chiusa a 31 punti e 8 rimbalzi con 7 su 12 da tre. Una master-class di palleggio, arresto a due tempi e tiro in sospensione, movimento a tratti immarcabile da qualsivoglia difensore. Nei ritagli di tempo il fuoriclasse meneghino si fa protagonista anche di buzzer beater a 1 secondo dalla fine, come nell'ultimo successo casalingo contro Udine. Recuperati in settimana Shields e Bolmaro, il loro impiego a Napoli è un grosso punto interrogativo: Peppe Poeta potrebbe optare per il riposo precauzionale, ma potrebbe ugualmente scegliere il match di Lunedì come "training" per riacquisire ritmo partita. Occhio al fattore lunghi: Booker e Nebo sono due top player Eurolega nel ruolo e spesso si ritrovano a condividere porzioni di match; in tal caso potremmo patire il gap, evidente, con Crosswell-Caruso e serviranno soluzioni alternative per arginarne gli isolamenti in post basso. Ci sarà Nico Mannion e chissà se rivedremo, per qualche minuto, il nostro ex Leonardo Totè, ad oggi poco impiegato da Milano per l'enorme traffico di soluzioni sotto le plance.Occasione per Flaccadori, Ricci e Dunston di minutaggio, sarà contingentato l'impiego di Brown e Guduric che dovrebbero, tuttavia, finire tra i 12. Tonut e Sestina gli unici fermi ai box, recuperato Ellis - già in campo vs Udine - .

GUERRI NAPOLI, MATURITA' ANCORA LONTANA

Un passo avanti e uno indietro. Questa è la sensazione che ci ha trasmesso finora una squadra dalle grandi potenzialità, ma ancora in parte inespresse. La sconfitta recente di Varese pesa come un macigno e rischia di compromettere il raggiungimento del primo obiettivo stagionale, le final8 di Coppa Italia in programma a Torino tra poco più di un mese. Il fattore Alcott Arena potrebbe regalare a Magro una serata da ricordare: nelle ultime tre casalinghe con Sassari, Cremona e Cantù sono arrivate vittorie molto convincenti e ci si auspica di proseguire la scia. Continua il momento NO di Caruso, ombra di se stesso quando la partita sale di intensità; El Amin soltanto di sprazzi, Gentile eccessivamente altalenante. Tra i lieti upgrade ci sono Faggian, Treier e Crosswell, migliorati di rendimento nelle ultime uscite, così come Bolton, un problema per il back-court difensivo avversario quando si accende negli 1 vs 1. Simms e Flagg garanzia di solidità ma è loro richiesta una maggior costanza di prestazioni. Mitrou Long poco impattante a Varese ma resta al timone della regia ed è il giocatore cui affidarti in momenti delicati.

Napoli ha bisogno di una prestazione ad alto ritmo per mettere in difficoltà l'EA7. Fondamentali le percentuali dall'arco, servirà più spregiudicatezza e istinto nelle conclusioni in transizione perché Milano ha tutte le armi per chiudere gli ingressi comodi in pitturato e neutralizzare i giochi a ranghi schierati. Napoli è una delle squadre della LBA con minor numero di tiri da tre tentati, l'obiettivo primario è attaccare il ferro e prendere tiri da sotto canestro o dal mid-range: tuttavia, giocatori come Bolton hanno dimostrato di avere buona da mano da fuori (a Venezia 5 su 5 nei primi 10' di gioco) e servirà esplorare nuove soluzioni.

DIRETTA TV

Il match sarà trasmesso su SkySport 1 e su LBA TV, palla a due ore 18.45. Non un miracolo, ma un'impresa che si può concretizzare con una prestazione importante. Dalle 20 potrai viverla anche su RadioTuttoNapoli.net