Il Napoli Basket vince la sua prima in casa! Sconfitta e agganciata Reggio Emilia

Il Napoli Basket vince alla quarta giornata la sua prima gara casalinga con una prestazione intensa, battendo 95-87 Reggio Emilia. Alla Alcott Arena, gli azzurri, trascinati da uno straordinario Flagg (9 punti già nel primo quarto) e da Mitrou-Long, ribaltano un avvio complicato e chiudono avanti all’intervallo 42-38 grazie a una maggiore precisione dall’arco e a un’ottima difesa nel pitturato.

Nel secondo tempo la squadra di Magro allunga fino al +11, ma Reggio reagisce con Barford e Cheatham, che riaprono i giochi nel finale. Decisivi, però, i colpi di Bolton e la tripla pesantissima di Mitrou-Long che spegne le speranze avversarie e regala a Napoli un successo importante, maturato con carattere e qualità. Con questo successo i ragazzi di coach Macro agganciano gli emiliano in classifica, portandosi al 7° posto con 4 punti.