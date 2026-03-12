Nuovo rinforzo per la Guerri Napoli: arriva la guardia americana Doyle
La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Milton Doyle fino al termine della stagione. Doyle è una guardia di 192cm, classe 1993, che può vantare una lunga esperienza internazionale. Prodotto dell’università di Loyola, dove gioca con i Ramblers, nella sua ultima stagione 2016-17, realizza 15.3 punti, 5 rimbalzi e 4.4 assist di media. Doyle inizia la sua carriera con i Long Island Nets, squadra di G-League, dove realizza 20.5 punti di media e 4.5 rimbalzi prima di debuttare in NBA, con i Brooklyn Nets, dove in 10 partite realizza 3.4 punti. Nella stagione 2017-2018 vive la sua prima esperienza europea, con gli spagnoli del Murcia, 11.1 punti, 3.1 rimbalzi e 2.3 assist, protagonista anche in Fiba Champions League. Dopo la parentesi in G-League con i Windy City Bulls, nel 2019-2020 si trasferisce in Israele, con l’Hapoel Eliat, 15.3 punti per gara e 3.1 assist. Nell’anno successivo gioca in Serie A1, con Trieste, dove in 28 partite, realizza 12.6 punti e 3.6 assist.
Gli ultimi anni di Doyle
Nel 2021-2022 prima esperienza nel Campionato Turco con il Gaziantepspor, 12.5 punti di media e 3.3 rimbalzi per poi iniziare la stagione 2022-2023 nella massima lega australiana, vestendo la maglia dei Tasmania Jack Jumpers, 17.1 punti di media, 5.3 rimbalzi e 3.7. Nel corso della stessa stagione nuovo viaggio in Turchia, con il Tofas Bursa, 14 punti, 4.8 assist ed oltre il 40% da 3 unti. Nel corso delle stagioni dal 2023 al 2025, Doyle ha sempre giocato prima nel campionato Australiano, con i Tasmania Jack Jumpers, 16 punti di media per partita, e, nel corso della stessa stagione, a Portorico, con gli Indios de Mayaguez, concludendo l’ultima stagione con 15 punti e 6 assist per gara. Nel Campionato 2025-2026, il nuovo esterno della Guerri ha giocato con i Melbourne United, ancora nel massimo torneo australiano, concludendo con 16.2 punti di media, 3.5 rimbalzi e 4.3 assist.
Dichiarazione di Milton Doyle:
"Sono molto felice di entrare a far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di raggiungere la squadra per iniziare a competere.”
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro