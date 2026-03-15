Napoli Basket ko a Cantù: 6° ko consecutivo! Magro a rischio esonero

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Napoli ha sette vittorie in venti gare e l’obiettivo playoff, dichiarato a inizio stagione, appare ormai molto lontano.

Sconfitta pesante per la Guerri Napoli Basket, battuta 94-77 in trasferta dall’Pallacanestro Cantù al PalaDesio nella ventiduesima giornata di campionato. Per la squadra guidata da Alessandro Magro si tratta della sesta sconfitta consecutiva considerando anche la Coppa Italia e della settima nelle ultime otto partite. Un rendimento che ha fatto scattare le valutazioni interne della società e che potrebbe portare a cambiamenti a breve. La classifica resta preoccupante: Napoli ha sette vittorie in venti gare e l’obiettivo playoff, dichiarato a inizio stagione, appare ormai molto lontano.

Cantù prende il largo, Napoli cede nel finale

La gara è rimasta equilibrata solo nelle prime fasi, con gli azzurri trascinati da Jacob Pullen El-Amin e Leonardo Totè. I padroni di casa hanno però allungato grazie alle giocate di Giancarlo Bortolani, Jahmi'us Ramsey Fevrier e David Sneed, arrivando fino al +15 nel terzo quarto. Napoli ha provato a rientrare nell’ultimo periodo fino al -6, ma l’espulsione di El-Amin dopo un tecnico e un antisportivo ha chiuso definitivamente i giochi. Per Cantù anche i contributi di Riccardo Moraschini e Davide Green, mentre per Napoli si è visto anche l’esordio di Nick Marshall.