Napoli Basket ko a Cantù: 6° ko consecutivo! Magro a rischio esonero
Sconfitta pesante per la Guerri Napoli Basket, battuta 94-77 in trasferta dall’Pallacanestro Cantù al PalaDesio nella ventiduesima giornata di campionato. Per la squadra guidata da Alessandro Magro si tratta della sesta sconfitta consecutiva considerando anche la Coppa Italia e della settima nelle ultime otto partite. Un rendimento che ha fatto scattare le valutazioni interne della società e che potrebbe portare a cambiamenti a breve. La classifica resta preoccupante: Napoli ha sette vittorie in venti gare e l’obiettivo playoff, dichiarato a inizio stagione, appare ormai molto lontano.
Cantù prende il largo, Napoli cede nel finale
La gara è rimasta equilibrata solo nelle prime fasi, con gli azzurri trascinati da Jacob Pullen El-Amin e Leonardo Totè. I padroni di casa hanno però allungato grazie alle giocate di Giancarlo Bortolani, Jahmi'us Ramsey Fevrier e David Sneed, arrivando fino al +15 nel terzo quarto. Napoli ha provato a rientrare nell’ultimo periodo fino al -6, ma l’espulsione di El-Amin dopo un tecnico e un antisportivo ha chiuso definitivamente i giochi. Per Cantù anche i contributi di Riccardo Moraschini e Davide Green, mentre per Napoli si è visto anche l’esordio di Nick Marshall.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro