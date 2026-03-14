Cantù-Guerri Napoli: esordio per Nick Marshall in attesa di Milton Doyle

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La Guerri in esterna a Cantù domenica pomeriggio. Momento negativo per Magro &co., davanti un'avversaria in crescita nelle ultime settimane.

La Guerri Napoli Basket scende in campo al PalaDesio di Cantù domenica sera ore 17.30. Il team di coach Magro è in crisi profonda di prestazioni e risultati, sta attraversando un periodo di calo fisico e mentale e l’ infortunio di Naz Mitrou Long ha ulteriormente complicato i piani.

La società, tuttavia, ha risposto bene sul fronte mercato: gli ingressi di Whaley, Marshall e Milton Doyle portano freschezza al roster e nuove soluzioni offensive; quest’ultimo è stato ufficializzato ieri per sostituire Zemaitis, out fino a fine stagione per frattura alla mandibola rimediata nella prima in canotta azzurra contro la Virtus Bologna. Su Whaley sono arrivate, tutto sommato, buone risposte sul campo nei primi minuti in canotta azzurra; c’è grande curiosità per Nick Marshall, giocatore affermatosi in NBL Australia recentemente e pronto all’esordio domenica sera. Per Doyle l’appuntamento è rimandato alla prossima casalinga causa ritardi burocratici: è un giocatore molto importante con plurime esperienze in giro per il mondo e sono enormi le aspettative nei suoi confronti.

CANTU’, UNA SQUADRA IN CRESCITA

Walter De Raffaele sta lavorando bene. Cantù è in piena lotta salvezza ma dalle ultime uscite si registra un upgrade sulla qualità della prestazione e lo spirito del team. A un passo dall’impresa al Forum di Assago, sta salendo di colpi il grande ex Erick Green che non ha bisogno di presentazioni, innescato frequentemente da Chris Chiozza e Andrea De Nicolao, alterni tra loro in cabina di regia.

Xavier Sneed ha un’altra testa rispetto al giocatore spesso incostante di inizio anno, necessita di chiudere bene la stagione per mantenere alto il pedigree raggiunto negli ultimi tre anni che gli ha garantito diversi apprezzamenti anche da club Eurolega. Giordano Bortolani tra le mura amiche si galvanizza con molta facilità, da ora in poi saranno tutte potenziali finali e il pubblico di Desio è pronto a spingerlo. Ricky Moraschini, Grant Basile e la new entry Ivan Fevrier a presidiare lo spot di ala, sotto le plance il lunghissimo Oumar Ballo che può creare enormi difficoltà a Leo Totè, non particolarmente incline a duellare sotto le plance con i centri così imponenti. A completare il roster Leo Okeke, poco utilizzato nelle rotazioni se non per qualche breve parentesi nei 40’.

GUERRI NAPOLI, SERVE TRANQUILLITA’

Ambiente poco disteso in casa Napoli e non solo per le vicende di campo. La società ha emesso un comunicato all’indomani dell’ultimo match casalingo per prendere le distanze dal brutto gesto del membro dello staff, apparso in un video ripreso a bordo campo mentre tenta di colpire un tifoso che protesta verso la dirigenza. La squadra è in preda a crolli fisici ed emotivi improvvisi ogni partita, alcuni giocatori – Bolton su tutti – manifestano insofferenza nel rapporto con il coach. E’ il momento di compattare i ranghi, i nuovi innesti possono contribuire a rivoluzionare l’ambiente e i meccanismi di gioco della squadra ma occorre andare tutti nella stessa direzione. A Cantù attende un match estremamente complicato con pronostico tutto a favore dei padroni di casa. E’ il momento di percepire il senso d’urgenza per dare una svolta a una stagione non negativa, ma decisamente mediocre.

L’APPUNTAMENTO

Palla a due ore 17.30 Domenica 15 Marzo al PalaDesio. Diretta su LBATV.