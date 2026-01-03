La Guerri Napoli spreca una grossa chance: a Varese termina 84-80

vedi letture

La Guerri Napoli ha avuto in più momenti la sensazione di controllare il match, ma Varese si fa trovare pronta nel finale e porta a casa la vittoria.

Davvero un peccato. Napoli gioca una buona partita e sembra padrona del match in più momenti. Un finale di partita confusionario è fatale per la vittoria di Varese.

1 QUARTO

Pronti via e subito Savion Flagg scioglie la retina con cinque punti di fila; Varese risponde aprendo le valvole dai 6 e 75 con Alviti prima, Nkamhoua poi e Alviti di nuovo. Naz trova due appoggi facili al ferro, l’ingresso di Croswell da’ energia sotto le plance e Napoli inizia a distendersi bene in contropiede. Capitan Librizzi entra in campo e con la consueta tripla infiamma Masnago, ci pensa poi Nkamhoua con due stoppate di fila ad alimentare una fiamma già ardente. El Amin entra male in partita con due tiri aperti sbagliati, coach Magro è costretto al prime time out del match. I due tiri liberi di Bolton e la schiacciata a fil di sirena di Flagg portano il primo quarto in chiusura sul 20-18.

2 QUARTO

L’ingresso in campo di Saccoccia costa a Napoli due palle perse consecutive, Varese ringrazia e si porta 24-18. Leo Faggian dall’angolo innescato da Naz ricuce a -3, poi El Amin in penetrazione fa -1. Benvenuto in partita AamirSimms con sei punti consecutivi, i partenopei tornano avanti ma il match è equilibratissimo. Bolton mette la freccia e in penetrazione trova il terzo pesantissimo fallo di Nate Renfto. Kastritis già costretto a forzare il piano partita. Giù di gambe sugli 1 vs 1 e pronti alla transizione offensiva: Napoli gira bene e si mette +5, costringendo Varese al time – out. Al rientro Bolton propizia la palla recuperata e Faggian inchioda la super schiacciata in faccia a Nkamhoua: mai visto così convinto il giovane ex Verona finora. Bolton è il dominatore assoluto del secondo quarto: fallo e canestro in entrata, Napoli vola a +8 ed è di nuovo time out per Kastritis. Taze’ Moore prende per mano i suoi nel momento del bisogno e riporta il match sul 38-40.

3 QUARTO

Naz non è in giornata e perde un po’ le staffe, Croswell salva possessi confusionari facendosi trovare pronto sotto-canestro, Varese resta attaccata con Nkamhoua e Moore, intanto Renfro commette il quarto fallo con un’ingenuità. Si accomoda presto in panchina anche Croswell per quarto fallo, la partita si accende e il trio grigio inizia a fischiare molto meno sui contatti sotto canestro. Varese prova la prima mini-fuga ispirata da Librizzi, pronta la risposta di Napoli che si aggrappa a Bolton ed El Amin. Assui chiude il periodo con una tripla dall’angolo, 63-60 all’ultima pausa.

4 QUARTO

El Amin è un giocatore totalmente umorale. Una prestazione opaca riscattata in avvio di quarto periodo con tre minuti da dominatore: Napoli vola +7. Varese è un osso durissimo e riapre subito la partita con la tripla del -2 di Stewart. Simms c’è nel momento del bisogno e mette la tripla dall’angolo per il nuovo +5. E’ Moore il go-to-guy dei suoi, ancora preziosissimo nel momento complicato: time-out Magro sul -1. Si gioca sui nervi e le mani dei partenopei tremano troppo, Stewart fa 2+1 e porta la partita sul 77-74. Canestrissimo di Mitrou Long, Simms fa 2 su 2 dalla lunetta e di nuovo +1. Taze Moore ancora protagonista, con un gioco cumulativo da 3 punti fa 82-80 Varese. Simms fallisce l'appoggio del pareggio, Stewart subisce fallo e fa +4 per Kastritis. Bolton fa subito canestro del -2, ma ancora Stewart è precisissimo dalla lunetta.

TABELLINI

Varese: Moore 24, Stewart 17, Nkamhoua 16, Librizzi 10, Alviti 8, Iroegbu 4, Assui 3, Renfro 2

Napoli: Bolton 16, Mitrou Long 13, El Amin 12, Flagg 12, Simms 10, Croswell 8, Faggian 6, Treier 3.