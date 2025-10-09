Napoli Basket, Bolton, El-Amin e Simms si presentano: le dichiarazioni

Si è tenuta oggi pomeriggio presso la Sala Stampa del PalaBarbuto la conferenza stampa di presentazione di Aamir Simms, Rasir Bolton ed Ishmael El-Amin. Presenti alla conferenza anche il Coach Alessandro Magro ed il GM James Laughlin.

Aamir Simms: “Siamo molto felici di essere qui, non vediamo l’ora di giocare questa prima partita al PalaBarbuto, e siamo contenti che il coach e tutto lo staff stanno facendo un ottimo lavoro. Nella scorsa partita abbiamo fatto un’ottima prova individuale, ma tutta la squadra ha grandi margini di miglioramento. Il coach ci ha detto di essere più aggressivi e scambiare maggiormente il pallone, in vista della partita di sabato".

Rasir Bolton: “Dopo la gara di Bologna abbiamo compreso che dobbiamo scambiare di più la palla, ma è stata la prima partita e dobbiamo ancora trovare la chimica tra di noi. La Virtus gioca l’Eurolega, un avversario di grande livello, ma sappiamo di che pasta siamo fatti e quindi lavoriamo su questi aspetti per essere pronti già sabato contro Trieste. Posso giocare in qualsiasi ruolo richieda il coach, io farei di tutto per aiutare la squadra a vincere, dunque sono disposto a giocare in tutte le posizioni”.

Ishmael El-Amin: “La nostra squadra è sicuramente molto offensiva, ma possiamo certamente migliorare scambiando maggiormente il pallone e condividendo di più il gioco. Mitrou-Long e Simms sono dei riferimenti importanti perché hanno già esperienza qui in Italia, loro però devono restare sempre quelli che sono cercando di migliorare nella fisicità e nello scambiare il pallone".