Napoli Basket, parte “Speak&Roll”: in diretta radio commenti, focus e interviste esclusive

Dal prossimo 3 ottobre, e ogni venerdì dalle 20.30 alle 21.30, Crc diventa la “casa del basket napoletano”, ospitando sulle sue frequenze la nuovissima versione del format “Speak&Roll”.

Torna “in campo” il programma ideato da Stefano Prestisimone - storica firma de “Il Mattino” - e Davide Uccella, grazie anche al grande seguito riscosso sui social negli ultimi sei anni, con un base crescente di tifosi, appassionati e addetti ai lavori ormai legata a questo brand e al suo modo di fare informazione sempre aggiornato e di qualità, sulla pallacanestro napoletana e non solo.

“Speak&Roll” ripercorrerà la settimana del Napoli Basketball, impegnato per il quinto anno consecutivo nella Serie A di pallacanestro, riservando in parallelo una speciale e approfondita lente d’ingrandimento sulla prossima avversaria dei ragazzi di coach Alessandro Magro. Il programma, a 72 ore dall’esordio sul parquet dei campioni d’Italia della Virtus Bologna, sarà arricchito dagli spunti tattici offerti da coach Francesco Dragonetto, le chicche e le curiosità statistiche scovate da Mario Triggiani, ma soprattutto dalle interviste a giocatori e allenatori, tecnici e giornalisti – in questa puntata il centro azzurro Guglielmo “Willy” Caruso e il collega del Corriere dello Sport – Stadio di Bologna Luca Muleo, con uno spazio fisso alle domande dei tifosi.